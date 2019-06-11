Через забудовника може зникнути один із найпозитивніших муралів Києва (фото)



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Мурал «Просте щастя» на стіні будинку на вулиці Ямській, 35/34

Подано петицію з вимогою зберегти мурал

Кияни вимагають зберегти мурал «Просте щастя» на стіні будинку на вулиці Ямській, 35/34 у Голосіївському районі, неподалік від Палацу Україна. Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київради.

«Забудовник - ТОВ «Юнікарго Україна», підрядник та інвестор компанія «ГЕОС» планують звести 220 квартирний комплекс впритул до стіни, на якій намальований даний мурал. ТОВ «Юнікарго Україна» протиправно набуло право оренди на ділянку з використанням підроблених документів. Даний факт був викритий Генеральною прокуратурою. ОСББ «Комфортний дім», який якраз знаходиться за адресою Ямська, 35/34, та прокуратура міста Києва направили позови до Господарського суду», - йдеться в петиції.

Підписати петицію закликала, зокрема, депутатка Київради Олеся Пинзеник. За її словами, поки тривають слухання, забудовник продовжує будівельні роботи.

Мурал з усміхненим хлопчиком створив у 2017 році іспанський художник Хав’єр Робледо.

«Один із найпозитивніших та найталановитіших муралів Києва може бути зруйновано забудовником!» – застерігає автор петиції Сергій Собірайський