У п’ятницю біля посольства РФ у Києві відкриють сквер імені Нємцова



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Віталій Кличко проанонсував відкриття скверу імені Бориса Нємцова

У п’ятницю, 15 березня, у Києві поблизу посольства Російської Федерації буде відкрито сквер імені вбитого в Москві 4 роки тому російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко під час засідання Київської міської ради.

Відкриття скверу відбудеться о 12:00.

Нагадаємо, 15 листопада 2018 року депутати Київради підтримали рішення щодо найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту іменем російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Як відомо, поряд зі сквером знаходиться Посольство РФ в Україні.

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.