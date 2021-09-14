Суд повернув громаді Києва частину земель на Жуковому острові

Вартість земельних ділянок складає майже 10 млн грн.

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора у Київському апеляційному суді домоглася повернення територіальній громаді столиці чотирьох земельних ділянок природно-заповідного фонду. Про це повідомляє пресслужба ОГП у Facebook.

Вартість земельних ділянок складає понад 9,5 млн грн.

Повідомляється, що прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до фізичної особи, якій безоплатно передано для забудови землі ландшафтного заказника «Жуків Острів», що мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення.

«Відповідно до законодавства на таких землях забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон м. Києва, де зусиллями екологів збережена у первинному вигляді природна екосистема – ареал проживання багатьох представників флори та фауни, занесених до Червоної книги України» – наголошують в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що попри неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським районним судом Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено.

Тому Офіс генерального прокурора це судове рішення оскаржив до Київського апеляційного суду, який, погодившись із доводами прокуратури, скасував рішення суду та ухвалив нове про повернення земельних ділянок територіальній громаді м. Києва.

Як раніше повідомлялося, суд повернув Києву земельну ділянку вартістю 65 млн грн.

Як повідомлялося, на Київщині прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення у розпорядження держави 3,7 га землі вартістю 198 млн грн.

Столична прокуратура в судовому порядку вимагає скасувати незаконну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення, розташовані по вул. Золотоустівській, 2/4 у Шевченківському районі площею 171 кв. м та вартістю понад 3 млн грн.

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.



