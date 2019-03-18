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    У Шулявського моста з’явилася Instagram-сторінка

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    Шулявський шляхопровід демонтують - У Шулявського моста з’явилася Instagram-сторінка
    Шулявський шляхопровід демонтують
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Творець аккаунта з гумором коментує фотографії мосту

    Шулявський шляхопровід, який почали демонтувати 17 березня, віднедавна має власну Instagram-сторінку. Вона з'явилася невдовзі після початку демонтажу мосту.

    Реєстратор аккаунта з гумором коментує фотографії, яких поки є лише дві.

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    «Сьогодні вночі мене почали розбирати. Я хвилююся», - опубліковано коментар під одним зі знімків.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Сегодня ночью меня начали разбирать. Я волнуюсь. #шулявка #шулявскиймост

    Публикация от Шулявский мост (@shuliavskiimost)

    Кількість підписників сторінки, станом на 17-ту годину 18 березня, майже 660 осіб. Однак їх постійно додається.

    Користувачі так само - з гумором - реагують на пости, залишаючи коментарі: «Я люблю тебе, одужуй», «Не бійся, друже, усе буває вперше», «Тримайся!».

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень

    Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби»

    У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

    Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

    Станом на ранок 18 березня, в районі Шулявки утворилися величезні затори.

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    Джерело: Кореспондент.net

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