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    Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)

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    Шулявський шляхопровід з 17 березня закрито на довгострокову реконструкцію - Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)
    Шулявський шляхопровід з 17 березня закрито на довгострокову реконструкцію
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Планується, що роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців

    На Шулявському шляхопроводі проводяться роботи з демонтажу. Вони почалися 17 березня.

    Заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook показав, як відбувається демонтаж.

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    Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)
    Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)
    Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)
    Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)
    Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень

    Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби»

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    На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

    Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

    Станом на ранок 18 березня, в районі Шулявки утворилися величезні затори.

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