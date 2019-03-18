Скандальний Шулявський міст розбирають (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шулявський шляхопровід з 17 березня закрито на довгострокову реконструкцію Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Планується, що роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців

На Шулявському шляхопроводі проводяться роботи з демонтажу. Вони почалися 17 березня.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook показав, як відбувається демонтаж.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

Станом на ранок 18 березня, в районі Шулявки утворилися величезні затори.

Читайте також матеріали: