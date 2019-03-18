У Києві почав розвалюватися ще один міст (фото)



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Плити облицювання падають під ноги перехожим Фото: Вечірній Київ

Шляхопроводом через вулицю Вишгородська опікується Південно-західна залізниця

У Києві залізничний шляхопровід через вулицю Вишгородську, який було відновлено після вибуху під час визволення Києва від фашистів, почав врешті-решт руйнуватися. На ньому є тріщини і відвалюються плити облицювання.

Перші дві плитки вже впали під ноги перехожим. Саме тут знаходиться зупинка тролейбусів №18,6, 25 та іншого громадського транспорту.

Під час дощів тут постійно на голови перехожим та пасажирам стікає вода з мосту.

«Вечірній Київ» зауважив, що цією транспортною спорудою опікується Південно-західна залізниця.

З іншої сторони мосту два роки будують сучасний зупинковий комплекс станції міської електрички «Вишгородська».

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.

Станом на ранок 18 березня в районі Шулявки утворилися величезні затори.