На Шулявці величезні затори через ремонт моста (карти)



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Затори сягають максимальних позначок

У понеділок, 18 березня, на Шулявці у Києві утворилися великі затори у зв’язку з реконструкцію Шулявського шляхопроводу - транспортної розв'язки на перетині вулиць Вадима Гетьмана - Олександра Довженка та проспекту Перемоги.

Так, станом на 8-му ранку, згідно з даними Google Maps, затори спостерігаються на об’їзних шляхах, а також на проспекті Перемоги в районі станції метро «Берестейська».

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість - близько 1 млрд гривень

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

Нагадаємо, роботи з реконструкції транспортної розв'язки будуть проходити на перетині вулиць Вадима Гетьмана - Олександра Довженка та проспекту Перемоги. У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на неділю, 17 березня, перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу.