У січні кияни отримали майже 8,6 млн грн заборгованої зарплати



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На 3 підприємствах столиці виникли борги із заробітної плати на загальну суму 2,8 млн грн

У Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах і на комунальних підприємствах

Протягом січня цього року підприємствами-боржниками Києва було виплачено майже 8,6 млн грн простроченої заборгованої заробітної плати (за листопад 2018 року та попередні періоди).

Такі дані оприлюднено на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у місті Києві, яке відбулось 8 лютого 2019 року. Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.

«Протягом грудня 2018 року 17 підприємств погасили заборгованість у повному обсязі на загальну суму 16,8 млн грн, ще на 16-ти підприємствах вона зменшилась на загальну суму 5,3 млн грн. В той же час, на 3 підприємствах виникли борги із заробітної плати на загальну суму 2,8 млн грн, а також на 21 підприємстві відбулось зростання боргу на загальну суму 2,7 млн грн», - коментує директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

Також він зазначив, що згідно з оперативними даними в Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються з бюджету Києва, та на комунальних підприємствах.