Тиск у водопровідних мережах лівобережної частини столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

На зниженому тиску залишаються водопровідні мережі правобережної частини столиці, зокрема в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах.

Фахівці «Київводоканалу» продовжують контролювати роботу водопровідної системи та працюють над відновленням стабільного водопостачання в інших районах столиці.

Раніше, о 08:59, «Київводоканал» повідомив про перебої з водопостачанням у п’яти районах столиці – Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському. Близько 10:00 підприємство уточнило, що тиск знизився на обох берегах Києва. В окремих будинках вода могла тимчасово зникнути. Фахівці працюють над відновленням водопостачання.

Набрати питну воду можна в міських бюветах. Їхні адреси є на карті «Київводфонду».

Нагадаємо, 12 листопада «Київводоканал» пояснив, чому вода в кранах з’являється із затримкою після повернення світла. Після знеструмлення фахівці мають запустити насоси, наповнити резервуари й трубопроводи та відновити тиск у мережі. За даними підприємства, до 12 листопада його водопровідні об’єкти знеструмлювалися близько 200 разів від початку місяця.