В усіх столичних ЦНАПах можна буде зареєструвати авто і замінити водійське посвідчення



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Далі у ЦНАПах планують запровадити виготовлення ідентифікаційного коду, реєстрацію суден та видачу посвідчень судноводія

До кінця 2019 року в усіх районних Центрах надання адміністративних послуг столиці можна буде зареєструвати транспортний засіб, отримати дублікат посвідчення водія чи обміняти його (без складання іспитів).

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської влади.

«Із моменту впровадження цієї адмінпослуги, з 1 листопада 2018 року, видано 432 посвідчення водія. Ця послуга одна з найпопулярніших у киян, яку вже до кінця року можна буде отримати в усіх ЦНАПах міста. Також неабиякою популярністю користуються: реєстрація місця проживання, паспортні послуги, послуги РАЦС, реєстрація права власності на нерухоме майно, реєстрація бізнесу, отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», – розповів Поворозник.