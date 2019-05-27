У пасажира київської підземки виявили телескопічну палицю



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Телескопічна палиця є одним із видів холодної зброї

Вилучений предмет направили на проведення відповідної експертизи

У Києві поліцейські метрополітену вилучили у пасажира підземки телескопічну палицю. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«На станції метро «Теремки» співробітники поліції метрополітену помітили підозрілого молодика. Під час поверхневого огляду в його рюкзаку виявили предмет, схожий на телескопічну палицю. Речовий доказ поліцейські вилучили та направили на експертизу, аби встановити, чи є даний предмет холодною зброєю», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що молодик – 24-річний мешканець Київщини. Раніше у поле зору правоохоронців він не потрапляв.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 (Носіння, виготовлення, ремонт або збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, камери відеоспостереження, встановлені у столичному метрополітені, повноцінно запрацюють у червні цього року. Камери встановлено на всіх станціях метрополітену і 6 з них вже підключені. До кінця наступного місяця підключать всі станції метрополітену до оптоволоконних мереж.