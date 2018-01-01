У столичній школі злодій вкрав ноутбук

Поліція оголосила про підозру чоловіку за крадіжку ноутбука зі школи

Зловмисник прийшов до навчального закладу начебто для того, щоби записати дитину на заняття. А коли працівниця вийшла з кабінету – забрав зі столу ноутбук і втік. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Києві, повідомляє «Главком». До поліції Солом’янського району надійшло повідомлення про крадіжку у



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Поліція оголосила про підозру чоловіку за крадіжку ноутбука зі школи

Зловмисник прийшов до навчального закладу начебто для того, щоби записати дитину на заняття. А коли працівниця вийшла з кабінету – забрав зі столу ноутбук і втік.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Києві, повідомляє «Главком».

До поліції Солом’янського району надійшло повідомлення про крадіжку у школі. На місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронцям директор школи пояснила, що до них прийшов чоловік і попросив записати його дитину на заняття. Жінка вийшла з кабінету, а коли повернулася - помітила, що з її столу зник ноутбук.

29-річний зловмисник зізнався у скоєному та повідомив, що раніше мав проблеми із законом. Виявилося, що він громадянин іншої держави, не має дітей та проживає у столичному хостелі.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавленням волі. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.