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У столичному бізнес-центрі викрито підпільне казино (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столичному бізнес-центрі викрито підпільне казино (фото)
Трьом фігурантам справи оголошено про підозру
фото: пресслужба БЕБ

За даними слідства, злочинна група діяла з січня 2023 року

Працівники Бюро економічної безпеки України викрили та ліквідували нелегальний покер-клуб, який функціонував на території одного з київських бізнес-центрів. Організаторами підпільного казино виявилися директор бізнес-центру та його спільники. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У столичному бізнес-центрі викрито підпільне казино (фото) фото 1

За даними слідства, злочинна група діяла з січня 2023 року. Фігуранти орендували приміщення в бізнес-центрі та обладнали його для проведення азартних ігор. Для залучення клієнтів вони використовували закриті групи в соціальних мережах та сарафанне радіо.

Трьом фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.

 

Теги: онлайн-казино Бюро економічної безпеки України

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