Заробили 10,5 млн грн на закупівлях для військових: у Дніпрі судитимуть посадовців міськради

Посадовцям були обрані запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту

Посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту

Бюро економічної безпеки України направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які займали керівні посади у Дніпровській міській раді. Посадовці заволоділи понад 10,5 млн грн державних коштів, зловживаючи службовим становищем. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

«Слідство встановило, що Дніпровська міська рада виділила кошти для забезпечення виконання програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки. Своєю чергою підозрювані здійснили закупівлі товарно-матеріальних цінностей для сил оборони України за завищеними цінами. Зокрема, купували монокуляри нічного бачення, тепловізори, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, меблі, генератори, механізоване обладнання тощо», – йдеться у повідомленні.

Посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Їм загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. Сьогодні шестеро працівників Голосіївського РТЦК отримали запобіжні заходи.