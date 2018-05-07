У столичному гіпермаркеті пояснили появу гречки з окупованої Луганщини

Підприємство, вказане на етикетці, було захоплене бойовиками ще 2014 року

У Києві в одному з «Ашанів» виявили гречку нібито з «ЛНР». Про це повідомив Станіслав Краснов, який 5 травня робив закупи у гіпермаркеті у столичному районі Позняки. «Купили вчора в Ашані гречку, придивились вдома до виробника та були в шоці - виробник розташований в Алчевську, що окупований з 2014 року. Помилки



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Підприємство, вказане на етикетці, було захоплене бойовиками ще 2014 року

У Києві в одному з «Ашанів» виявили гречку нібито з «ЛНР». Про це повідомив Станіслав Краснов, який 5 травня робив закупи у гіпермаркеті у столичному районі Позняки.

«Купили вчора в Ашані гречку, придивились вдома до виробника та були в шоці - виробник розташований в Алчевську, що окупований з 2014 року. Помилки жодної немає, фірма-виробник на своєму сайті вказує ту ж адресу! І відповідно платить податки окупантам... Виходить, що вчора ми заплатили гроші за вбивство наших хлопців на війні», - обурюється Станіслав.

Його публікація зібрала сотню обурених коментарів, нею поділилися більше тисячі користувачів соцмережі. На фото видно, що на етикетці вказаний постачальник ДП «Украгротрейд» і його адреса реєстрації - Луганська область, місто Алчевськ, вул. Декабристів, 27А.

На сайті фірми дійсно вказана та сама адреса. Як з'ясував ТСН.ua, 2014 року підприємство було захоплене представниками незаконних збройних формувань. За словами власника підприємства, який наразі проживає на підконтрольній Україні території, через захоплення компанії було відкрито кримінальне провадження.

Своєю чергою, ситуацію пояснили і в прес-службі мережі гіпермаркетів «Ашан». Як виявилося, причина появи такої ектикетки стала «технічна аномалія».

«Під час перезавантаження програми, яка формує етикетки, стався збій та підтягнулися дані з архіву. Компанія «Ашан» працює згідно з чинним законодавством, ця ситуація є технічною аномалією», - запевнили у відділі комунікацій компанії.

Наразі помилка усунена, повідомили в «Ашані», а як доказ надали етикетку з коректною інформацією та лист постачальника гречаної крупи, з яким працює мережа та чиї потужності розташовані на території України.