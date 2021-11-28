Кулеба назвав три елементи захисту від російської агресії

Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Росії союзниками України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Про це міністр сказав в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.

«Мова йде про набагато більше, ніж просто словесну підтримку. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший – вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий – серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент – військова підтримка", – пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.

«Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися», – зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба оцінив пропозицію німецького політика про залучення країни до вирішення міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, назвавши її зарозумілою і заявив, що Київ не стане її розглядати.

До слова, армія Великобританії анонсувала найзначніші перетворення за останні десятиліття. Зокрема, Британія має намір збільшити свою глобальну військову присутність у найближчі роки для більш ефективного реагування на можливі загрози в різних частинах світу.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.