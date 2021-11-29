Міноборони засудило відео Бутусова зі зброєю

Інформацію у відомстві назвали «публікацією матеріалів, що ставлять під загрозу безпеку країни»

Текст опису відео нібито можна використати як привід для ускладнення ситуації на Сході

У Міноборони заявили, що засуджують публікацію матеріалів, які можуть загрожувати інформаційній безпеці України. Мовиться про відео, яке 27 листопада опублікував журналіст Юрій Бутусов: на кадрах видно, як він стріляє з «Гаубиці Д-20». Про це інформує Міністерство оборони України.

У військовому відомстві кажуть, що виступають проти дописів, які загрожують життю українських військових. У Міноборони наголосили: дата та місце зйомки невідомі.

«На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Росія шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів», – повідомили у міністерстві.

У пресслужбі Міноборони кажуть, що текст опису відео може дозволити використати його як привід для ускладнення ситуації на Сході. Україну можуть звинуватити у порушенні домовленостей про припинення вогню.

У відомстві кажуть, що ворог вже почав використовувати відео у своїй пропаганді.

Як наголосили у Міноборони, ЗСУ неухильно дотримуються мінських угод і не застосовують засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Вогонь наші захисники відкривають лише у відповідь – коли є загроза нашим воїнам та цивільному населенню.

Нагадаємо, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив, що на нього завели справу та звинуватили у підготовці війни.

Раніше Юрій Бутусов заявив, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».

«Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна», – заявив Бутусов.

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