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    Події в Україні

    Сьогодні йде залякування, що завтра буде війна – президент

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    Президент України запевнив, що ми контролюємо наші кордони і готові до ескалації - Сьогодні йде залякування, що завтра буде війна – президент
    Президент України запевнив, що ми контролюємо наші кордони і готові до ескалації
    фото архівне з відкритих джерел

    Зеленський пояснив, що ймовірність повномасштабного вторгнення йде щодня

    Україна готова до військової ескалації з боку Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону.

    «Ми у стані війні уже вісім років. Така ймовірність (повномасштабного вторгнення, – ред.) йде щодня. Сьогодні йде залякування, що завтра буде війна. Ми повністю контролюємо наші кордони і готові до будь якої ескалації. Ми щоденно маємо розвіддані від нашої розвідки та розвідок інших країн», – сказав президент.

    Від додав, що західні партнери підтримують Україну.

    «Є військова допомога, технічна допомога та фінансова допомога. Облаштовуємо новою технікою, збільшуємо заробітну плату. Ми повинні збільшувати мотивацію для наших військових. Ми повинні розраховувати на себе. Армія потужна у нас», – резюмував Зеленський.

    До слова, Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ.

    Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну. Також експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

    Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

    Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

    Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: Росія армія війна агресія напад Володимир Зеленський Україна кордон
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    Сьогодні йде залякування, що завтра буде війна – президент