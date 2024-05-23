КПІ вперше за 32 роки отримає нового ректора: що відомо про кандидатів

Міністерство освіти і науки зареєструвало сім кандидатів на посаду, всі вони працівники університету

У Національному технічному університетв України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» вперше за 32 роки буде новий ректор. Про це повідомив народний депутат України Роман Грищук.

За його словами, вже 11 червня відбудуться вибори ректора. Міністерство освіти і науки зареєструвало 7 кандидатів на цю посаду, всі вони працівники університету.

Як зазначив Грищук, ніхто ззовні свою кандидатуру не висунув, хоча Тимофій Милованов розмірковував над таким рішенням.

Кандидати на посаду ректора у Київському політехнічному інституті

Безуглий Михайло Олександрович (45 років, закінчив КПІ «Лазерна та оптоелектронна техніка»). Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри Комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва. Голова профкому співробітників КПІ. Киричок Петро Олексійович (69 років, закінчив аспірантуру і докторантуру КПІ). Директор ВПІ (Видавничо-Поліграфічний Інститут КПІ).5 років був проректором з навчально-виховної роботи. Скулиш Марія Анатоліївна(41 рік, закінчила ФТІ КПІ) Доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедрою інформаційних технологій в телекомунікаціях Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем. Астролог. Стіренко Сергій Григорович (52 роки, закінчив КПІ «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі») Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри Обчислювальної техніки. Голова вченої ради Факультету інформатики та обчислювальної техніки. Жученко Олексій Анатолійович (39 років, закінчив ІХФ) Проректор з науково-педагогічної роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор. Мельниченко Анатолій Анатолійович (44 роки, закінчив КПІ). Проректор з навчальної роботи, кандидат наук, професор. Був деканом факультету соціології та права, а також довгий час вченим секретарем КПІ. Кондратюк Вадим Анатолійович (37 років, закінчив ТЕФ КПІ). Проректор з адміністративної роботи, доктор технічних наук, доцент з квітня. Очолював ГФОГП (ДНД) служба безпеки у 2010-2017 роках, у 2017-2019 роках керівник департаменту безпеки КПІ.

Обирати нового ректора будуть трішки більше, ніж 3000 осіб: усі викладачі КПІ, представники студентів і працівників університету.

Як зазначив Грищук, це дійсно, історичний час для університету.

Нагадаємо, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов розмірковує про те, чи не поборотися йому за ректорство в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Ексміністр додав, що може запропонувати шлях розвитку університету та принагідно нагадав, що став президентом Київської школи економіки (KSE) вісім років тому, коли університет збанкрутів і втратив усіх студентів.

До слова, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу. Про це повідомляє пресслужба відомства.Як зазначає МОН, подібні рекомендації незабаром також отримають заклади загальної середньої освіти.