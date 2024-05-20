У Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні (фото)

Повністю завершити роботи на об’єкті влада планує до осені цього року

Довжина шляхопроводу становить 125 метрів

Сьогодні, 20 травня, у Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні – проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як зазначив мер, роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року. Довжина шляхопроводу становить 125 метрів.

Роботи інфраструктурному об'єкті розпочали в червні 2023 року фото: Telegram/Віталій Кличко

На обʼєкті буде встановлено нові зупинки громадського транспорту фото: Telegram/Віталій Кличко

«Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки», – повідомив він.

Повністю завершити роботи на об’єкті влада планує до осені цього року. Йдеться про відкриття руху зі зʼїздами зі шляхопроводу, відремонтувати підходи до розв’язки, – ділянки дороги, в тому числі на Богатирській, встановити пандуси підземного переходу.

Довжина шляхопроводу становить 125 метрів фото: Telegram/Віталій Кличко

Повністю завершити роботи на об’єкті влада планує до осені цього року фото: Telegram/Віталій Кличко

Крім того, на обʼєкті буде встановлено нові зупинки громадського транспорту, а також здійснено монтаж контактної мережі тролейбуса та благоустрій території.

Нагадаємо, у столиці на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.

До слова, Національна поліція відкрила кримінальне провадження, у зв'язку з постійними проривами труб на вулиці Антоновича в Києві біля станції метро «Либідська».