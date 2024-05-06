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В Україні 140 тис. компаній зареєстровано на адресах масової реєстрації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні 140 тис. компаній зареєстровано на адресах масової реєстрації
Перевірка адреси на масову реєстрацію допоможе уникнути шахрайства та потенційно ненадійних бізнесменів
фото з відкритих джерел

Найбільше компаній за адресами масової реєстрації зафіксовано у Києві, Харківській та Одеській областях

В Україні на адресах масової реєстрації зареєстровано понад 140 тис. компаній. Тобто на таких адресах, де зареєстровано понад пів сотні бізнесів. Про це повідомляє «Опендатабот».

«Понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні. Такими адресами «Опендатабот» визначає місця, де зареєстровано більш ніж 50 різних підприємств. Перевірка адреси на масову реєстрацію допоможе уникнути шахрайства та потенційно ненадійних бізнесменів», – йдеться у повідомленні.

Топ регіонів за компаніями на адресах масової реєстрації
Топ регіонів за компаніями на адресах масової реєстрації
фото: «Опендатабот»

Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві – понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. У трійцю потрапили також Харківська та Одеська області – понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.

Ті ж самі регіони лідирують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині – 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.

Топ регіонів за адресами масової реєстрації
Топ регіонів за адресами масової реєстрації
фото: «Опендатабот»

Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

Як зазначає адвокат, арбітражний керуючий, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок, реєстрацію місцерозташування компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з нею.

«У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцерозташування компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії», – каже Лихопьок.

Нагадаємо, за перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано 74 050 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 33,6% більше, ніж у січні – березні 2023 року та на 18% більше за показник першого кварталу довоєнного 2021-го.

До слова, компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні.

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Теги: бізнес Київ столиця

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