У столичному супермаркеті поліція затримала молодика із фальшивими грішми (фото)



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Хлопець придбав підроблені банкноти в одній із соціальних мереж Фото: Патрульна поліція Києва

Хлопець намагався розрахуватися за покупки фальшивими банкнотами

Сьогодні, 8 січня, близько 3-ї години ночі на службу 102 звернувся працівник одного із супермаркетів Святошинського району столиці та повідомив, що невідомий чоловік намагався розрахуватися за покупки фальшивими банкнотами. Охоронець детально описав зовнішній вигляд громадянина.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На місці події в одному з торговельних залів патрульні виявили 19-річного чоловіка з явними ознаками наркотичного сп'яніння.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина кілька банкнот номіналом 500 грн з явними ознаками підробки. Зі слів останнього, він придбав їх в одній із соціальних мереж, аби розраховуватися ними надалі під час покупок.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманого.