У столичному зоопарку знесуть столітні будівлі



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Головний вхід до зоопарку планують знести

Будівлі та споруди, визначені під знесення, не є пам’ятниками державного чи місцевого значення

Постійна комісія Київської міської ради з питань власності погодилась дозволити Київському зоопарку в межах реконструкції знести 10 споруд, розташованих на його території.

Серед них:

Адміністративна будівля (контора) 1910 року,

Будинок юннатів 1917 року,

Головний вхід,

Міст,

Фонтан №1,

Хатинка пеліканів,

Вольєр для ібісів,

Приматник,

Видрятник,

Водомірний вузол,

Недобудований об’єкт «Павільйон людиноподібних мавп».

Відповідний проект рішення «Про надання дозволу Київському зоологічному парку загальнодержавного значення на знесення та списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва» Комісія схвалила на своєму засіданні 26 лютого 2019 року та рекомендувала його затвердити Київраді.

У додатку до даного рішення міститься повний перелік об’єктів, які підпадають під реконструкцію зоопарку, та будуть знесені та списані, як такі, що не являють собою історичної та культурної цінності.

«Будівлі та споруди, визначені у проекті рішення, не є пам’ятниками державного чи місцевого значення. Дендропарк Київського зоопарку, який... є лісопарком, пам’яткою садово-паркового мистецтва та об’єктом культурної спадщини міста Києва, не планується зносити чи переносити в інше місце та проектом цього рішення не підлягає списанню», - говориться у пояснювальній записці до документу.

Проект рішення, підтриманий Комісією з питань власності, має бути затверджений на пленарному засіданні Київради.

Як повідомлялося, центральний вхід Київського зоопарку буде перенесений та облаштований на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Перед входом запроектована площа, де зустрічатимуться екскурсійні групи, поруч – заклади громадського харчування, магазин сувенірів, туалети, камери для зберігання речей та великий акваріум як окрема експозиція. До будівництва, заселення рибами і морськими тваринами, а також подальшої експлуатації акваріума місто планує залучити приватного інвестора.

Джерело: Вечірній Київ