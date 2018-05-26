У столиці невідомі атакували Київський патріархат: є постраждала

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У Києві в приміщенні УПЦ КП розпилили сльозогінний газ

25 травня в приміщенні Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) на вулиці Пушкінській у Києві двоє невідомих розпилили сльозогінний газ.

Про це повідомляється на сайті патріархату.

«Постраждала економ патріархії черниця Варвара. Свої дії нападники ніяк не пояснювали. Невідомі зникли, їх розшукує поліція. В результаті інциденту інших потерпілих або будь-якої загрози немає», – наголосили в УПЦ КП.

Представники церкви підозрюють, що «інцидент може бути викликаний бажанням певних осіб або сил загострити ситуацію в суспільстві і в церковному середовищі в умовах очікування рішення вселенського патріарха щодо видання Томосу про автокефалію церкви в Україні».

Поліція Києва підтвердила, що займається з'ясуванням обставин інциденту.

Повідомлення зареєстрували у Журналі єдиного обліку Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють місцезнаходження правопорушників.