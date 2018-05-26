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    У столиці невідомі атакували Київський патріархат: є постраждала

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    У столиці невідомі атакували Київський патріархат: є постраждала

    У Києві в приміщенні УПЦ КП розпилили сльозогінний газ

    25 травня в приміщенні Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) на вулиці Пушкінській у Києві двоє невідомих розпилили сльозогінний газ.

    Про це повідомляється на сайті патріархату.

    «Постраждала економ патріархії черниця Варвара. Свої дії нападники ніяк не пояснювали. Невідомі зникли, їх розшукує поліція. В результаті інциденту інших потерпілих або будь-якої загрози немає», – наголосили в УПЦ КП.

    Представники церкви підозрюють, що «інцидент може бути викликаний бажанням певних осіб або сил загострити ситуацію в суспільстві і в церковному середовищі в умовах очікування рішення вселенського патріарха щодо видання Томосу про автокефалію церкви в Україні».

    Поліція Києва підтвердила, що займається з'ясуванням обставин інциденту.

    Повідомлення зареєстрували у Журналі єдиного обліку Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють місцезнаходження правопорушників.

    газ УПЦ КП поліція
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