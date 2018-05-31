У столиці планують працевлаштувати 10 тисяч безробітних щороку

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У Київраді погодили Програму зайнятості населення міста Києва на 2018-2020 роки

30 травня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту депутати погодили Програму зайнятості населення міста Києва на 2018-2020 роки.

Наразі основними проблемами, що існують на столичному ринку праці, є дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили й недостатні можливості підвищення кваліфікаційного рівня працівників. Окрім того, наявні проблеми молодіжного безробіття, тіньової зайнятості та виплати заробітної плати «в конвертах». Запропонована Програма зайнятості населення Києва на 2018-2020 роки покликана врегулювати ці проблеми. Зокрема у планах створення додаткового попиту на робочу силу, підвищення кваліфікації працівників та рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці. Також одне із ключових завдань програми — сприяти зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«У результаті реалізації даної Програми очікується підвищення зайнятості населення до 62,6%. Разом з тим, рівень безробіття киян віком від 15 до 70 років знизиться до 6,1%. За допомогою столичної служби зайнятості планується працевлаштувати щороку більше 10 тисяч безробітних. А професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації проходитимуть 4,3 тисячі непрацевлаштованих осіб. Хочу зазначити, що незважаючи на складні процеси, які відбуваються соціально-економічній сфері держави, ситуація на столичному ринку праці залишається однією з найкращих у регіоні», - зазначив директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київради (КМДА) Юрій Крикунов.

За його словами, завдяки реалізації Програми зайнятості у 2017 році було прийнято на роботу на створені нові робочі місця 73 тисячі осіб (прогнозний показник виконано на 104,2%). Окрім того, за допомогою служби зайнятості минулого року було працевлаштовано понад 10,1 тисяч безробітних (прогнозний показник виконано на 109,5%). Загалом у столиці найнижчий показник навантаження на 10 вільних робочих місць — 14 осіб, у той час як по Україні — 70 громадян.

Фінансування запропонованої програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам» та Фонду на випадок безробіття.