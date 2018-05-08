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    У столиці поліцейські затримали чоловіка з гранатою

    Вибухонебезпечний предмет із запалом правопорушник ховав у рюкзаку, з яким прогулювався вулицями міста
    На вулиці Каунаській У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «Під час відпрацювання в рамках операції «Зброя і вибухівка» дільничні офіцери поліції разом із оперативними працівниками помітили двох перехожих, які раніше притягувалися до відповідальності
    • Сьогодні, 14:40
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    У чоловіка виявили предмети, схожі на гранату РГД-5 

    Вибухонебезпечний предмет із запалом правопорушник ховав у рюкзаку, з яким прогулювався вулицями міста

    На вулиці Каунаській У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Під час відпрацювання в рамках операції «Зброя і вибухівка» дільничні офіцери поліції разом із оперативними працівниками помітили двох перехожих, які раніше притягувалися до відповідальності за різні правопорушення. При появі поліцейських чоловіки занервували, тож їх зупинили для перевірки», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, під час перевірки документів та огляду речей у рюкзаку чоловіка правоохоронці виявили предмети, схожі на гранату РГД-5 та запал до неї. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

    «Нам відомо, що 31-річний мешканець Оболонського району столиці раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та злочини, пов’язані з наркотиками. Його ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а товариша після опитування відпустили. Виявлені предмети направили на експертизу, а поки з’ясовуємо їхнє походження», - зазначив Кузьмін.

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    У столиці поліцейські затримали чоловіка з гранатою
    У столиці поліцейські затримали чоловіка з гранатою

    Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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