У столиці працівника комунального підприємства затримано на хабарі

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Фото: Нацполіція Затримання підозрюваного у вимаганні неправомірної вигоди

Неправомірну нагороду правопорушник вимагав від підприємця за неперешкоджання роботи закладу громадського харчування

У середу, 16 травня, слідчі Подільського управління поліції спільно і працівниками управління захисту економіки та місцевої прокуратури №7 викрили злочинні дії головного інженера комунального підприємства, який вимагав від підприємця неправомірну вигоду за неперешкоджання у роботі його закладу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, 37-річний посадовець вимагав 15 тисяч гривень за продовження договору оренди, строк якого закінчився. Правопорушника затримали під час отримання другої частини хабара у сумі 7,5 тисяч гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готуються матеріали на оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна