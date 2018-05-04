У столиці проходять ярмарки: де можна дешево скупитися
- Сьогодні, 09:02
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Розсилка
Ярмарки проходять у всіх районах Києва
Цього тижня у Києві тривають сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про місця їхнього проведення повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, 4 травня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Шолом Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20.
5 травня (субота) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.
6 травня (неділя) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Крім того, цими вихідними у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Зокрема, 5 травня (субота) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської) вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
- Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського,7;
- Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
6 травня (неділя) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.