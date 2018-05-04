У столиці проходять ярмарки: де можна дешево скупитися

Ярмарки проходять у всіх районах Києва

Цього тижня у Києві тривають сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про місця їхнього проведення повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Зокрема, 4 травня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116,