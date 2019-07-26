У столиці ростуть борги із виплати зарплати



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За пів року київські підприємства виплатили понад 100 млн грн заборгованої зарплати

Протягом січня-липня 2019 року підприємства-боржники виплатили 105,5 млн грн заборгованої заробітної плати. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Проте, за її словами, загальна ситуація із виплати заборгованості із заробітної плати залишається далеко від ідеальної.

«Тільки протягом липня було виплачено 16,2 млн гривень боргів. Але поряд із тим, на 1 липня борг із виплати заробітної плати у місті склав 173,3 млн гривень, що на 5,5 млн більше, ніж у попередньому місяці, і на 19,6% у порівнянні з початком року. Тобто ми спостерігаємо досить невтішну тенденцію зі зростання боргів, а не їхнього зменшення», – зазначила Хонда.

Так, станом на 1 липня 2019 року, борг існував на 71 столичному підприємстві, серед яких 39 підприємств державного сектору і 32 недержавного.

Майже 135,1 млн грн заборгували 46 діючих підприємств, а 30 млн грн заборгували такі, що перебувають у стадії ліквідації.

Серед державних підприємств найбільшими боржниками залишаються ті, що входять до складу ДК «Укроборонпром» (ПАТ «Завод «Маяк», ДП «НДІ «Квант», ДП КНДІ гідроприладів, ДП «КБ «Артилерійське озброєння» тощо); знаходяться у сфері управління Державного космічного агентства України, Мінрегіону, Мінінфраструктури, Міненергетики, Мінекології, АТ «Укрзалізниця», Мінагрополітики, Мінекономрозвитку та Фонду держмайна.

Основна причина наявності боргу на підприємствах недержавного сектору – це брак коштів через різке зменшення обсягу замовлень або їх відсутність; несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи; неефективне управління майном.

Серед підприємств-боржників недержавного сектору найбільший обсяг заборгованості склався на ПАТ «Комерційний банк «Союз», ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн», ПАТ «Трест «Київміськбуд-3», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» тощо.

Питання заборгованості постійно перебуває на контролі та розглядається на засіданнях міської та районних комісій із питань погашення заборгованості.