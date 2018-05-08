У столиці шість днів триватимуть ярмарки (адреси)

Киянам пропонують на ярмарках сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки

8-13 травня у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Отже, ярмарки відбудуться: 8 травня (вівторок) в: Голосіївському районі – просп. Науки,