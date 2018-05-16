У столиці тривають ярмарки: де можна дешевше купити продукти (адреси)

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На ярмарках продається сільськогосподарська продукція

До кінця тижня у столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

17 травня (четвер) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

11 травня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової), вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20.

12 травня (субота) у:

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Подільському районі – вул. Світлицького, 33.

13 травня (неділя) у:

Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Подільському районі – вул. Світлицького, 33.