В Україні зменшується кількість донорів крові



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Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові

У Центр громадського здоров’я закликають громадян стати регулярним донором і здавати кров протягом року

У зв’язку із пандемією коронавірусу в Україні кількість донорів крові зменшується. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я у Facebook.

«Донорську кров у світі збирають понад 12 000 центрів крові, а здають її три типи людей: добровольці безплатно, члени сімей пацієнтів та платні донори. Більшість здорових людей можуть здавати кров. Однак 90% потенційних донорів наразі цього не роблять.

Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. І саме добровільна та регулярна пожертва рятує мільйони життів щороку. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті», – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ (Центр громадського здоров’я) з нагоди Всесвітнього дня донора крові нагадують про необхідність регулярного донорства. «Донорська кров і її продукти є найбільш важливими для жінок з кровотечами, що пов’язані із вагітністю та пологами; дітей з тяжкими формами анемії, які викликані малярією та недостатнім незбалансованим харчуванням; пацієнтів із захворюваннями крові та кісткового мозку, вродженими порушеннями синтезу гемоглобіну й імунодефіцитними станами; людей, які отримали травми в результаті надзвичайної ситуації, стихійного лиха або нещасного випадку; пацієнтів, під час складних медичних чи хірургічних процедур», – додали у повідомленні.

Також у ЦГЗ закликають громадян стати регулярним донором і здавати кров протягом року, переконати друзів і членів сім’ї стати регулярними донорами, а також стати волонтером служби крові для ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

У ЦГЗ також нагадують, що триває Всеукраїнський флешмоб серед донорів та донорок крові від Центру громадського здоров’я України та ДонорUA.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, сьогодні, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові – щорічне міжнародне свято на честь людей, які добровільно і безоплатно здають кров заради порятунку чийогось життя.