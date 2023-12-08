У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа)

На тимчасовому автобусному маршруті «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв

Від «Теремків» до «Либідської» буде організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро

В Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Як курсуватиме транспорт:

тимчасовий автобусний маршрут №2-М «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К «Кібернетичний центр – ст. м. «Либідська». Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

маршрут автобуса №38 подовжується до ст. м. «Либідська». Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв;

рух тролейбуса № 50 «Вул. Милославська – ст. м. «Либідська» тимчасово припиняється.

на тролейбусному маршруті №50к «вул. Милославська – пл. Дарницька» працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.

«Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську», – йдеться у повідомленні КМДА.

Як повідомлялося, рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.