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У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа)
На тимчасовому автобусному маршруті «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв
фото з відкритих джерел

Від «Теремків» до «Либідської» буде організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро

В Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа) фото 1

Як курсуватиме транспорт:

  • тимчасовий автобусний маршрут №2-М «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.
  • тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К «Кібернетичний центр – ст. м. «Либідська». Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.
  • маршрут автобуса №38 подовжується до ст. м. «Либідська». Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв;
  • рух тролейбуса № 50 «Вул. Милославська – ст. м. «Либідська» тимчасово припиняється.
  • на тролейбусному маршруті №50к «вул. Милославська – пл. Дарницька» працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.
У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа) фото 2

«Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську», – йдеться у повідомленні КМДА.

У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа) фото 3

Як повідомлялося, рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

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Теги: метро громадський транспорт Київ

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