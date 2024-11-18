ДТП на Київщині: постраждали дев'ятеро людей, серед них – дитина

Серед травмованих є дитина, яка перебувала в легковику Fiat, зауважили в поліції

Водій легкового автомобіля Fiat, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes

В Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Київській області.

18 листопада близько 9:00 до поліції надійшло повідомлення про аварію поблизу Кагарлика.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля Fiat, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes.

В Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей ото: поліція Київської області

Автомобіль Chevrolet, який рухався позаду Fiat, здійснив зіткнення з останнім.

За попередньою інформацією, постраждали дев'ятеро людей. Проводиться деблокування одного з потерпілих.

Серед травмованих є дитина, яка перебувала в легковику Fiat, зауважили в поліції.

Лікарі надають допомогу всім учасникам події.

На місці продовжують працювати правоохоронці Обухівського районного управління поліції, лікарі та рятувальники.

Через ДТП частково перекритий рух на автодорозі Київ - Знамʼянка. Правоохоронці закликають врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, на вулиці Зарічанській у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. ДТП сталася вранці, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги. Там розташована зупинка громадського транспорту і саме в неї вʼїхало авто. Також, попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби.