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На Одещині нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Одещині нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту
51-річний кермувальник легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda
фото: Національна поліція України

Керманич автомобіля Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння

У Одеському районі на Старокиївській дорозі нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту. Автопригода трапилася 16 грудня. Про це повідомила Нацполіція Украни.

Зазначається, що 21-річний водій автомобіля Honda зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії України. У той час 51-річний кермувальник легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda. Від удару Ford відкинуло в бік, і він скоїв наїзд на гвардійця.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.

Керманич Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння. В нього та водія Honda були відібрані зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються згодом.

Автомобіль Honda, у який вїхав керманич легковика Ford
Автомобіль Honda, у який вїхав керманич легковика Ford
фото: Нацполіція

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Триває слідство, втановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, поблизу Львова сталася масштабна дорожньо-транспорта пригода. Семеро осіб загинули та троє травмовані. Трагедія сталася на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» неподалік села Чижиків. Зіткнулись три транспортні засоби: автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід.  Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Теги: слідство водій поліція Одеса ДТП Одещина

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