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У Києві водій збив дитину та втік з місця аварії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві водій збив дитину та втік з місця аварії
фото: пресслужба поліції

Патрульні переглянули камери спостереження та з’ясували маршрут, яким рухався порушни

У Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції..

Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Патрульні переглянули камери спостереження та з’ясували маршрут, яким рухався порушник.

«Нам вдалося оперативно розшукати керманича та автомобіль з характерними механічними пошкодженнями», – поінформували поліцейські.

Ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди затримали та передали слідчим для подальшого з’ясування всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув.  Тіло дитини  виявили перехожі, які і повідомили до поліції.

Теги: водій автомобіль порушник ДТП аварія

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