У Києві водій збив дитину та втік з місця аварії

Патрульні переглянули камери спостереження та з’ясували маршрут, яким рухався порушни

У Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції..

Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Патрульні переглянули камери спостереження та з’ясували маршрут, яким рухався порушник.

«Нам вдалося оперативно розшукати керманича та автомобіль з характерними механічними пошкодженнями», – поінформували поліцейські.

Ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди затримали та передали слідчим для подальшого з’ясування всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув. Тіло дитини виявили перехожі, які і повідомили до поліції.