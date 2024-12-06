У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»

В наслідок ДТП жінка з отриманими травмами доставлена до медичного закладу

У Вінниці на вулиці Данила Галицького водій Nissan Leaf збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого постраждалу госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, а автомобіль помістили на арештмайданчик. Про це інформують у поліції.



Автопригода сталась у місті Вінниця по вулиці Данила Галицького. За попередньою інформацією слідства, 48-річний житель Вінниці, рухаючись на автомобілі Nissan Leaf, здійснив наїзд на місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.

В наслідок ДТП жінка з отриманими травмами доставлена до медичного закладу. Водій освідований та він тверезий. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачається покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики.