Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»
Поліцейські розслідують обставини аварії, у якій травмувалась 66-річна жінка-пішохід
фото: Поліція

В наслідок ДТП жінка з отриманими травмами доставлена до медичного закладу

У Вінниці на вулиці Данила Галицького водій Nissan Leaf збив жінку на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого постраждалу госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, а автомобіль помістили на арештмайданчик. Про це інформують у поліції.
 
Автопригода сталась у місті Вінниця по вулиці Данила  Галицького. За попередньою інформацією слідства, 48-річний житель Вінниці, рухаючись на автомобілі Nissan Leaf, здійснив наїзд на місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину по розмітці нерегульованого пішохідного переходу.

В наслідок ДТП жінка з отриманими травмами доставлена до медичного закладу. Водій освідований та він тверезий. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачається покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики.

Читайте також:

Теги: ДТП Вінниця водій автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2024 року
10 листопада, 00:00
В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
23 листопада, 03:20
Українці у жовтні придбали 1 500 нових авто з дизельними двигунами
В Україні попит на дизельні авто знизився на чверть
21 листопада, 15:01
Поліцейські Гайсина встановлюють обставини ДТП, у якій загинув чоловік
Водій вантажівки насмерть збив пішохода на Вінниччині
16 листопада, 15:07
Аналіз зарплат і вартості оренди
Скільки «з’їдає» оренда у Вінниці? Аналіз зарплат і вартості оренди
27 листопада, 10:20
Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)
Пошкоджені приватні будинки і авто: поліція показала наслідки атаки на Київщину (фото)
12 листопада, 11:11
ДТП у Хмельницькому: попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби
У Хмельницькому нетверезий водій BMW в'їхав у зупинку. Троє жінок загинули
18 листопада, 09:25
Мінімум десять дітей постраждало унаслідок ДТП
Шокуюча ДТП у Китаї: водій на позашляховику в'їхав у натовп школярів
19 листопада, 11:11
Range Rover повністю розсекретили на офіційних фотографіях
Електричний Range Rover повністю розсекретили
29 листопада, 11:14

Новини

У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»
У Вінниці водій збив жінку, яка переходила дорогу по «зебрі»
Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори
Вінниця не переходить на «смарагдові» світлофори
Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника
Хірурги Вінниці прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною правого наднирника
Моторошна аварія поблизу Вінниці – легковик від зіткнення розірвало навпіл
Моторошна аварія поблизу Вінниці – легковик від зіткнення розірвало навпіл
У Вінниці військовим, які лікуються після поранення, виплатят грошову допомогу
У Вінниці військовим, які лікуються після поранення, виплатят грошову допомогу
У Вінниці стартував сезон передріздвяних ярмарків
У Вінниці стартував сезон передріздвяних ярмарків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
39K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
26K
Російські хакери захопили українські телеканали
24K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
7110
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua