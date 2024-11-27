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У Києві прооперували дівчинку з рідкісною патологією: її статеві органи виглядали як чоловічі

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві прооперували дівчинку з рідкісною патологією: її статеві органи виглядали як чоловічі
Дівчинка відчувала себе не такою як всі та зазнавала образ від однолітків
фото: Охматдит

Рідкісна патологія виникла внаслідок адреногенітального синдрому – надлишкового виділення чоловічих статевих гормонів корою наднирників

У Києві лікарі провели тривалу операцію для 12-річної дівчинки, статеві органи якої були подібні на чоловічі. Про це повідомила Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит.

Як пояснили лікарі, рідкісна патологія виникла внаслідок адреногенітального синдрому – надлишкового виділення чоловічих статевих гормонів корою наднирників.

За словами завідувача відділенні урології Максима Пономаренка, дитина мала жіночі внутрішні статеві органи, але об’єднаний вихід сечовивідної та статевої систем. Через це ззовні органи пацієнтки виглядали ніби чоловічі.

У Києві прооперували дівчинку з рідкісною патологією: її статеві органи виглядали як чоловічі фото 1
фото: Охматдит

Працівники медзакладу кажуть, що особливість впливала на дівчинку не лише фізично, а й емоційно.

«Ця операція мала не тільки медичні показники. Дівчинку це тригерило й ранило. Часто вона відчувала себе не такою, як всі. Зазнавала образ від однолітків. Тому таке втручання було їй дуже необхідним та стало важливим кроком до прийняття себе та свого тіла», – пояснила дитяча урологиня Аліна Пузько.

Під час операції команда лікарів протягом шести годин створвала анатомічно правильну піхву та роз’єднувала статеву та сечовидільну системи дівчинки.

Завдяки роботі медиків втручання пройшло успішно. Далі на пацієнтку чекає реабілітація. Лікарі прогнозують, що після відновлення вона зможе жити повноцінним життям і матиме шанс народити дітей у майбутньому.

Бабуся дівчинки зі сльозами на очах дякувала медикам за допомогу.

«Коли я довіряла спеціалістам свою онучку, не сумнівалася, що все буде добре. Безмежно вдячна всім. Тепер я – найщасливіша бабуся у світі!», – цитують бабусю дівчинки медики.

Нагадаємо, у Львові лікарі прооперували півторарічну дівчинку з двома рідкісними синдромами. Один із них зареєстрований лише у 102 дітей в усьому світі. 

Також лікарі «Охматдиту» виконали унікальну операцію та врятували п’ятимісячного малюка.

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Теги: Київ лікар лікарня Охматдит реабілітація дитина

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