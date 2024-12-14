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Коли столичні школярі підуть на канікули: названо дати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Коли столичні школярі підуть на канікули: названо дати
Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року

В цьому навчальному році шкільні зимові канікули у Києві, попередньо, розпочнуться з 23 грудня 2024 року та триватимуть до 11 січня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Міська влада пропонувала закладам освіти провести перший семестр із 2 вересня до 21 грудня 2024 року, а другий – із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. Крім того, для учнів перших класів пройдуть додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

Весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Нагадаємо, осінні канікули в Києві тривали із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року.

До слова, освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала надавати школам право залишати учнів на другий рік навчання в тому ж класі з метою компенсації навчальних втрат.

В такому разі дітей хочуть залишати на повторний курс за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків.

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Теги: школа школярі Київ

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