Кількість ДТП за участю електросамокатів зростає: який штраф можна отримати

Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна

Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами

Кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Про це повідомляє «Опендатабот».

Станом на липень 2024 року в судовому реєстрі знайдено 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами. За порушення самокатників можуть штрафувати від 340 грн до 17 тис. грн та на рік позбавити водійського посвідчення.

Зокрема, найбільшу кількість ДТП за участю самокатників було зафіксовано торік: 36 адміністративних та 10 кримінальних справ. Однак таких проваджень лише більшає: цьогоріч вже відкрито більше кримінальних справ, аніж за весь 2021 рік. Від початку поточного року у судах вже розглядалося щонайменше 16 адміністративних та три кримінальні справи за участю самокатників.

Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн. Також зростає кількість випадків, коли правоохоронці фіксують водіїв самоката в нетверезому стані.

Кількість справ про ДТП за участю електросамокатів фото: «Опендатабот»

Втім порушників не завжди можна повноцінно притягти до відповідальності: кермувальники можуть не мати водійського посвідчення та просто не знати ПДР. Компанії Bolt та Jet зазначають, що закон не вимагає від самокатників наявності водійського посвідчення, проте за правилами їхніх сервісів кермувальник має бути повнолітнім.

Варто зазначити, що у 2023 році водіїв самокатів на рівні закону визнано повноцінними учасниками дорожнього руху – проте спеціальні правила для них досі не затверджені. Кермувальники електросамокатів, моноколес тощо повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивними елементами та шоломами. Водночас їздити тротуарами та пішохідними доріжками такому транспорту заборонено.

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху за їзду тротуарами і оштрафував на 850 грн.

Раніше перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.

До слова, у Києві на вулиці Набережно-Рибальській помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті зі швидкістю понад 70 км на годину.