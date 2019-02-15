У суботу відбудеться толока на Алеї Героїв Небесної сотні



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Алея Героїв Небесної сотні Фото: Національний музей Революції Гідності

Щороку працівники Музею Майдану з однодумцями гуртом прибирають територію на Алеї Героїв Небесної сотні

У суботу, 16 лютого, відбудеться традиційна толока на Алеї Героїв Небесної сотні. Цей захід організовують Національний музей Революції Гідності та Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні».

«Щороку працівники Музею Майдану з однодумцями – друзями, партнерами, родичами героїв і просто майданівцями – збираються перед річницею поминальних заходів, аби гуртом прибрати територію на алеї Героїв Небесної сотні, що включає меморіал героїв, місце майбутнього музею, дерев'яну каплицю», - йдеться в анонсі заходу.

Синоптики прогнозують на суботу температуру повітря трохи більше нуля, тому учасникам заходу радять вдягайтеся по погоді. Знаряддями праці усіх забезпечать.

Час проведення толоки – з 11:00 до 14:30.

Як повідомляв «Главком», 18 лютого у Києві пройде щорічна тиха акція «Ангели пам‘яті», ініційована мистецькою агенцією «Територія А» в пам‘ять про розстріл Героїв Небесної сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Нині частина вулиці Інститутської носить назву Алея Героїв Небесної сотні. Щороку кияни збираються 18 лютого біля верхнього входу на станцію метро «Хрещатик», розвішують білих паперових ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних людей.