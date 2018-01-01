У Святошинському районі чоловік вкрав інтернет-кабель
- Сьогодні, 16:28
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Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Наряд групи реагування Управління поліції охорони в м. Києві отримав інформацію, що в будинку на вулиці Котельникова невідомий вирізає інтернет-кабель. За кілька хвилин правоохоронці прибули на місце події.
Про це інформує відділ комунікації Національної поліції Києва, повідомляє «Главком».
На місці поліцейські виявили зламані двері технічного поверху та пошкоджене обладнання, а на п’ятому поверсі затримали чоловіка. У затриманого була із собою спортивна сумка, в якій було близько 40 метрів викраденого кабелю.
За даним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.