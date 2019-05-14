Під мерію Києва вийшли противники нових правил розміщення МАФів (фото)



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Фото: Інформатор

Учасники акції не дочекалися мера Віталія Кличка

У вівторок, 14 травня, біля столичної мерії зібралися десятки представників малого та середнього бізнесу. Вони прийшли до Київради, щоб виступити проти нових законів про розміщення МАФів у столиці. Це акція стала вже четвертою і наймасовішою.

Про це повідомляє Інформатор.

Серед протестуючих: лідери громадських організацій, власники і працівники малого і середнього бізнесу. Вони принесли з собою плакати.

По периметру будівлі Київради вишикувалися правоохоронці і поліція діалогу.

Організатори акції кажуть, що депутати намагаються ввести аукціони, збільшити розмір пайового внеску і прийняти економічно необґрунтовані рішення, щоб витіснити дрібний і середній бізнес зі столичних кіосків.

Учасникам акції пообіцяли, що о 12:00 до них вийде поговорити мер столиці Віталій Кличко. Однак, простоявши ще близько години, підприємці так і не дочекалися міського голову. Близько 13:00 вони розійшлися.

Як повідомлялося, столична влада хоче запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці.

Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком.