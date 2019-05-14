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    Під мерію Києва вийшли противники нових правил розміщення МАФів (фото)

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    Під мерію Києва вийшли противники нових правил розміщення МАФів (фото)
    Фото: Інформатор

    Учасники акції не дочекалися мера Віталія Кличка

    У вівторок, 14 травня, біля столичної мерії зібралися десятки представників малого та середнього бізнесу. Вони прийшли до Київради, щоб виступити проти нових законів про розміщення МАФів у столиці. Це акція стала вже четвертою і наймасовішою.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Серед протестуючих: лідери громадських організацій, власники і працівники малого і середнього бізнесу. Вони принесли з собою плакати.

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    По периметру будівлі Київради вишикувалися правоохоронці і поліція діалогу.

    Організатори акції кажуть, що депутати намагаються ввести аукціони, збільшити розмір пайового внеску і прийняти економічно необґрунтовані рішення, щоб витіснити дрібний і середній бізнес зі столичних кіосків.

    Учасникам акції пообіцяли, що о 12:00 до них вийде поговорити мер столиці Віталій Кличко. Однак, простоявши ще близько години, підприємці так і не дочекалися міського голову. Близько 13:00 вони розійшлися.

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    Під мерію Києва вийшли противники нових правил розміщення МАФів (фото)
    Під мерію Києва вийшли противники нових правил розміщення МАФів (фото)
    Під мерію Києва вийшли противники нових правил розміщення МАФів (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, столична влада хоче запровадити прозорі, єдині для всіх правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів в столиці. 

    Це рішення дозволить прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024 роком.

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