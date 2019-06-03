У травні з вулиць Києва прибрали майже 2 тисячі рекламних конструкцій



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У столиці впроваджується реформа у сфері розміщення реклами

Протягом травня у Києві демонтовано 1884 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1209 одиниць демонтували їхні власники. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 348; вивіска – 364; електронне табло – 14; елементи благоустрою – 1; конструкція на даху – 18; кронштейн – 95; лайтпостер, що стоїть окремо, – 16; прапор, прапорець – 17; телевізійний екран на фасаді – 2; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 561; транспорт – 15; тумба, що стоїть окремо, – 15; холдер – 49; щит на фасаді – 9; щит, що стоїть окремо, – 372.

Нагадаємо, що протягом 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

Протягом квітня цього року у Києві демонтовано 1161 незаконний рекламний засіб (РЗ), серед яких 720 одиниць демонтували їхні власники.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджується завдяки Правилам розміщення рекламних засобів у Києві. Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій та їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).