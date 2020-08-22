У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух (схема)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У зв’язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух

Поліція столиці закликає враховувати вказану інформацію при виборі маршрутів руху

У Києві у зв’язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух рядом вулиць у центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

«З 16:00 23 червня до завершення заходів 24 серпня рух автомобілів буде перекритий на вулицях Трьохсвятительській, Володимирській, Михайлівській, Малій Житомирській, а також проїзді Володимирському (синім на мапі позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня).

Крім того, під час проведення заходів буде обмежено рух автомобілів вулицями Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська, провулок Рильський», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві пройде парад і дискотека кабріолетів під відкритим небом.

Як повідомлялося, у Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.

Читайте також: