У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух (схема)
Поліція столиці закликає враховувати вказану інформацію при виборі маршрутів руху
У Києві у зв’язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух рядом вулиць у центрі міста.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.
«З 16:00 23 червня до завершення заходів 24 серпня рух автомобілів буде перекритий на вулицях Трьохсвятительській, Володимирській, Михайлівській, Малій Житомирській, а також проїзді Володимирському (синім на мапі позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня).
Крім того, під час проведення заходів буде обмежено рух автомобілів вулицями Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська, провулок Рильський», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві пройде парад і дискотека кабріолетів під відкритим небом.
Як повідомлялося, у Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.