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    У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух (схема)

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    У зв&rsquo;язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух&nbsp; - У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух (схема)
    У зв’язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух 

    Поліція столиці закликає враховувати вказану інформацію при виборі маршрутів руху

    У Києві у зв’язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух рядом вулиць у центрі міста.

    Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

    «З 16:00 23 червня до завершення заходів 24 серпня рух автомобілів буде перекритий на вулицях Трьохсвятительській, Володимирській, Михайлівській, Малій Житомирській, а також проїзді Володимирському (синім на мапі позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня).

    Крім того, під час проведення заходів буде обмежено рух автомобілів вулицями Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська, провулок Рильський», – йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, у Києві пройде парад і дискотека кабріолетів під відкритим небом.

    Як повідомлялося, у Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.

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