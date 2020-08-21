У Києві пройде парад і дискотека кабріолетів під відкритим небом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парад кабріолетів пройде центральними вулицями Києва

Організатори планують зробити Kyiv Сabrio Session щорічним

5 вересня у Києві вперше пройде Kyiv Сabrio Session – автомобільно-танцювальний open air фестиваль кабріолетів.

Про це «Главкому» повідомили організатори фестивалю.

Kyiv Сabrio Session відбудеться у двох відділеннях:

денному – масштабному Cabrio Parade центральними вулицями столиці,

нічному – Cabrio Dance Night – безпечній танцювальній вечірці під відкритим небом на паркінгу ТРЦ Атмосфера, де близько сотні кабріолетів вишикуються у величезне коло, у центрі якого розміститься DJ-place, освітлений променями автомобільних фар. При цьому діджейський сет буде транслюватися у прямому ефірі танцювальної радіостанції KISS FM UKRAINE. Шоу буде доповнено художнім відеорядом на одному із найбільших екранів країни.

За правилами фестивалю, відповідно до карантинних норм, відвідувачі зможуть танцювати тільки біля своїх авто, дотримуючись соціальної дистанції, а також робити замовлення у віддаленому барі, які будуть доставлятися спеціальною службою.

Маршрут Kyiv Cabrio Parade організатори обіцяють оголосити вже наприкінці серпня, як і лайнап Cabrio Dance Night – хедлайнерами вечірки виступлять резиденти KISS FM.

Доступ на фестиваль буде здійснений за попередньою реєстрацією при купівлі квитків.

Згідно правилами фестивалю, на захід допускаються тільки кабріолети. В'їзд на територію фестивалю автомобілів, які не є кабріолетами, не передбачений навіть при наявності квитка. У такому випадку на захід можна буде пройти пішки, залишивши автомобіль за межами локації івенту.

Автори ідеї та організатори фестивалю – Агентство PR Batteries і KISS FM UKRAINE – планують зробити захід щорічним, і в наступному році провести його не тільки у Києві, а ще й в Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі.

«Традиція автопробігів, у тому числі на кабріолетах, існує в Україні давно, але протягом багатьох років вона була забута. Ми ж вирішили її відновити, щоб спільно з київським клубом «Open Day» знову об'єднати кабріо-ком'юніті Києва і круто провести час у колі однодумців», – розповідає автор ідеї та засновник фестивалю Роман Мединський.