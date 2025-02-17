Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жінки стали основними ініціаторами як відкриття, так і закриття ФОПів

У січні 2025 року в Україні зареєстрували 21,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як припинили діяльність рекордні 59,4 тис. Це спричинило найбільший розрив між відкриттями та закриттями ФОПів за останній рік, а чистий відтік підприємців склав 38 тис. Про це повідомляє YC.Market.

Кількість припинених ФОПів у січні різко зросла порівняно з попередніми місяцями. Якщо у грудні 2024 року закрили 22 тис. ФОПів, то в січні цей показник майже потроївся. Основним фактором такого сплеску стало тривале призупинення роботи Єдиного державного реєстру (ЄДР) з 19.01.2024 до 08.01.2025. Водночас спостерігається і зниження кількості реєстрацій: у січні 2025 року відкрили на 15% менше ФОПів, ніж у січні 2024 року.

У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили фото 1

Жінки стали основними ініціаторами як відкриття, так і закриття ФОПів. Серед новостворених підприємств 61% (13,1 тис.) зареєстровані жінками, тоді як чоловіки відкрили 39% (8,3 тис.). У випадку закриттів співвідношення дещо інше: 53% (31,5 тис.) припинили діяльність жінки, а 47% (27,9 тис.) – чоловіки.

У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили фото 2

Найбільше нових ФОПів у січні зареєстрували у Києві (3,2 тис.), Дніпропетровській (2,0 тис.), Львівській (1,6 тис.), Київській (1,6 тис.), Харківській і Одеській (по 1,5 тис.) областях. Водночас лідерами за кількістю закриттів стали Дніпропетровська (5,1 тис.), Одеська (4,5 тис.), Львівська (3,8 тис.) та Київська (3,7 тис.) області.

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

Читайте також:

Теги: ФОП Україна бізнес українці Київ Одещина Дніпропетровщина Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу відбулося 112 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2025 року
13 лютого, 00:30
Майже вся Луганщина – під російською окупацією, на Донеччині росіяни захопили понад половину області
Скільки відсотків Луганщини та Донеччини в окупації? Дані військових адміністрацій
11 лютого, 18:26
«Дивитимусь на життєвий шлях кандидатів»
За кого голосувати на наступних виборах?
10 лютого, 12:26
Хмельницька АЕС
Добудова Хмельницької АЕС. Чи потрібен українцям цей проєкт?
9 лютого, 16:20
Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на $15,938 млрд
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну
28 сiчня, 05:42
Схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року 
Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців
24 сiчня, 14:23
Якщо 48-річний Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу
Володимир Кличко планує повернення на ринг? Що відомо
21 сiчня, 12:20
47-й президент США Дональд Трамп
Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN
21 сiчня, 00:18
Прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців
Команда Трампа дала новий прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні
19 сiчня, 21:55

Бізнес

У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
Ціни на газ для промисловості можуть зрости через рекордно низькі запаси – GMK Center
Ціни на газ для промисловості можуть зрости через рекордно низькі запаси – GMK Center
Президент Української аграрної конфедерації розкритикував підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею
Президент Української аграрної конфедерації розкритикував підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею
Куди найчастіше релокується бізнес: названо область-лідера
Куди найчастіше релокується бізнес: названо область-лідера
Стало відомо, скільки компаній покинули «Дія.City» за час існування проєкту
Стало відомо, скільки компаній покинули «Дія.City» за час існування проєкту
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» придбати Uklon
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» придбати Uklon

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
29K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
25K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
19K
Порошенко назвав дату виборів
8983
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua