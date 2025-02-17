У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили

Жінки стали основними ініціаторами як відкриття, так і закриття ФОПів

У січні 2025 року в Україні зареєстрували 21,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), тоді як припинили діяльність рекордні 59,4 тис. Це спричинило найбільший розрив між відкриттями та закриттями ФОПів за останній рік, а чистий відтік підприємців склав 38 тис. Про це повідомляє YC.Market.

Кількість припинених ФОПів у січні різко зросла порівняно з попередніми місяцями. Якщо у грудні 2024 року закрили 22 тис. ФОПів, то в січні цей показник майже потроївся. Основним фактором такого сплеску стало тривале призупинення роботи Єдиного державного реєстру (ЄДР) з 19.01.2024 до 08.01.2025. Водночас спостерігається і зниження кількості реєстрацій: у січні 2025 року відкрили на 15% менше ФОПів, ніж у січні 2024 року.

Жінки стали основними ініціаторами як відкриття, так і закриття ФОПів. Серед новостворених підприємств 61% (13,1 тис.) зареєстровані жінками, тоді як чоловіки відкрили 39% (8,3 тис.). У випадку закриттів співвідношення дещо інше: 53% (31,5 тис.) припинили діяльність жінки, а 47% (27,9 тис.) – чоловіки.

Найбільше нових ФОПів у січні зареєстрували у Києві (3,2 тис.), Дніпропетровській (2,0 тис.), Львівській (1,6 тис.), Київській (1,6 тис.), Харківській і Одеській (по 1,5 тис.) областях. Водночас лідерами за кількістю закриттів стали Дніпропетровська (5,1 тис.), Одеська (4,5 тис.), Львівська (3,8 тис.) та Київська (3,7 тис.) області.

Нагадаємо, що у 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.