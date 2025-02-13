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Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
Завод товариства дубових екстрактів 1912 року було ушкоджено внаслідок обстрілу Києва 12 лютого
фото: Київська мііська прокуратура, Telegram

Офіційна дата відкриття заводу – 7 липня 1901 року

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів вночі, 12 лютого, в Оболонському районі Києва зазнали ушкоджень корпуси Заводу товариства дубових екстрактів 1912 року. Про це у Facebook повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, з території підприємства на початку минулого століття проклали вузькоколійку на тоді ще не забудовану територію житлового масиву Оболонь. На той час директором підприємства був киянин британського походження Адріан Кампенон. Він також виконував обов'язки головного інженера виробництва. Продукцію підприємства використовували в медицині та легкій промисловості.

Вузькоколійка підприємства стала одним з перших механізованих транспортних засобів, що сполучив місто з Оболонню.

Завод товариства дубових екстрактів на карті
Завод товариства дубових екстрактів на карті
фото: Ihor Potabachniy
Вузькоколійка підприємства на карті
Вузькоколійка підприємства на карті
фото: Ihor Potabachniy

«Втім, в подальшому її було розібрано. А ось сам завод лишився. Сьогодні – це одна з останніх збережених історичних будов промислової архітектури цієї місцини. За нею можна визначати крайню межу урбанізації території містом до початку Першої світової війни», – розповів Перов.

Завод розташований на території найбільшої сучасної промислово-виробничої зони Києва – Подільсько-Куренівської, формування якої було розпочате у кінці 19 століття й остаточно визначене в радянський час на основі генерального плану Києва 1937-39 років. Офіційна дата відкриття заводу – 7 липня 1901 року. 

Під час Другої світової війни унікальне обладнання заводу евакуйовано в Сталінград, де воно було втрачене. Виробничі корпуси зазнали пошкоджень внаслідок бомбардування розміщених неподалік залізничних шляхів.

Нагадаємо, уночі 12 лютого російська армія атакувала столицю. Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, офісної будівлі та нежитлової інфраструктури у кількох районах столиці.

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Теги: прокуратура Київ завод місто архітектура

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