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Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу
Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Відповідно до висновків експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн грн

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який допустив переплату 3,5 млн грн за пісок та будівельну техніку під час будівництва Подільського мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру

Прокурутура встановила, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником було укладено договір щодо будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві.

«У червні 2023 року підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив відповідність фактичних обсягів використаного піску та витрат на експлуатацію спеціальної будівельної техніки та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року», – зазначили у прокуратуоі.

За словами слідчих, йдеться про роботи із влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

«Відповідно до висновків експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн грн», – зазначили у прокуратурі. 

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. 

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Правоохоронці встановили, що під час робіт витрати на оренду спецтехніки та обладнання була завищена на кілька десятків мільйонів гривень. У прокуратурі стверджують, що відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду цієї техніки та обладнання завищено понад 24 млн грн.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура Києва вимагає через суд визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту. Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури. Так, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мосту вартістю понад 4,3 млрд грн. Однак протягом шести років сторони укладали додаткові угоди, які збільшували строк та вартість будівництва. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд грн. Також у прокуратурі додали, що Антимонопольний комітет України встановив: ще у 2017 році двоє учасників тендеру, зокрема переможець, узгоджували свої дії

До слова, рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом з правого берега на лівий відкрили 1 грудня. Рух мостом дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного.

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Теги: міст Дніпро Київ будівництво прокуратура

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