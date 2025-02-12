На Наводницькій площі у Києві загорівся тролейбус (фото)

Під час пожежі ніхто не постраждав

«Київпастранс» запевнив, що тролейбус перед виходом на маршрут був у справному стані

Сьогодні, 12 лютого, на Наводницькій площі у Києві сталося займання тролейбуса. Як повідомили у офіційному телеграм-каналі КМДА – ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Зазначається, що за інформацією «Київпастрансу», тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

Як розповіли у патрульній поліції Києва, до інспекторів, які чергували у Печерському районі, звернувся небайдужий громадянин і повідомив, що під час руху загорівся тролейбус з пасажирами.

Інспектори під'їхали на місце події, евакуювали з транспортного засобу пасажирів, обмежили рух автівок та викликали пожежників.

«На підмогу прибув додатковий екіпаж патрульних, тож спільними зусиллями, скориставшись вогнегасниками, ми стримували пожежу до приїзду рятувальників», – повідомили подробиці патрульні.

За словами правоохоронців, під час пожежі ніхто не постраждав. Інспектори пересадили всіх пасажирів до іншого маршрутного транспортного засобу, щоб вони продовжили поїздку далі.

Нагадаємо, у наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання. У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам’яті загиблих Захисників, Захисниць і мирних жителів України. Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом. Наразі у «Київпастрансі» здійснюють підготовку до впровадження цього рішення.

До слова, у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.